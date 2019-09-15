نشر 70 ألف عنصر لتأمين انتخابات الرئاسة في تونس اليوم

بدأ 70 ألف عنصر من قوات الأمن التونسية، في حالة استنفار، لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس، اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على فيس بوك، أن "50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين جميع المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات، وحماية المرشحين، إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين، وتسهيل عمل الصحفيين، ونقل الأوراق الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها، بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية"، بحسب "سسكاي نيوز".

وأضاف البيان أنه تم تكليف "أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الأمنية لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تأمين الحدود والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة".

ووفقا للبيان، جرى تخصيص 159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية، مدعومة بكل المعدات والتجهيزات المستوجبة، وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ"

ويتوجه نحو 7 ملايين ناخب تونسي مسجلين، للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب رئيسهم بحرية، للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة.