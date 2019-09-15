تسجيل الدخول
حان وقت التكريم.. حوارات

أحدث الأخبار

صحفي سعودي يتوقع أن يكون الهجوم على مصفاة أرامكو من قطر

صحفي سعودي يتوقع أن يكون الهجوم على مصفاة أرامكو من قطر

خطوات للتصالح على مخالفات البناء قبل غلق الباب في يناير

خطوات للتصالح على مخالفات البناء قبل غلق الباب في يناير

فعلها مع "ماي".. نكسة جديدة لـ"بوريس جونسون" باستقالة نائب آخر من حزبه

فعلها مع "ماي".. نكسة جديدة لـ"بوريس جونسون" باستقالة نائب آخر من حزبه

طقس اليوم الأحد 15-9-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الأحد 15-9-2019 في مصر والدول العربية

"هات معاك قلم يونيبول وكشكول مسطر".. تفاصيل ورشة الخط العربي في مكتبة مصر الجديدة

"هات معاك قلم يونيبول وكشكول مسطر".. تفاصيل ورشة الخط العربي في مكتبة مصر الجديدة

المستشار خالد محجوب يحاضر بـ"دار علوم القاهرة" حول مكافحة الإرهاب اليوم

المستشار خالد محجوب يحاضر بـ"دار علوم القاهرة" حول مكافحة الإرهاب اليوم

اختيارات الوطن

"كلنا كده عايزين صورة".. أبطال الألعاب الأفريقية المكرمون لـ"الوطن": السيسي فرحنا

"كلنا كده عايزين صورة".. أبطال الألعاب الأفريقية المكرمون لـ"الوطن": السيسي فرحنا

ابنكم شريف وجيشنا الأقوى.. تفاصيل جلسة "تأثير الشائعات" بمؤتمر الشباب

"الإرهاب" على طاولة النقاش.. تفاصيل أولى جلسات المؤتمر الثامن للشباب

"الإرهاب" على طاولة النقاش.. تفاصيل أولى جلسات المؤتمر الثامن للشباب

"عشماوي والإخوان".. تاريخ الدم والإرهاب في فيلم تسجيلي بمؤتمر الشباب

"عشماوي والإخوان".. تاريخ الدم والإرهاب في فيلم تسجيلي بمؤتمر الشباب

كيف تصنع شائعة؟.. خبراء يفضحون أساليب جماعات الظلام في فبركة الأخبار

كيف تصنع شائعة؟.. خبراء يفضحون أساليب جماعات الظلام في فبركة الأخبار

الناجون من الانتحار.. وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين

الناجون من الانتحار.. وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين

الأكثر قراءة

عاجل