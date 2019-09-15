أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا حول كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، خلال عامي 2016/2017، 2017/2018، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2019، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام.

وجاءت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، خلال عامي 2016/2017 و2017/2018، كالتالي:

- بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 79,1 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 79,3 مليون طن عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 0,26٪ تقريبا، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبلغت كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 206.8 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 210 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.5% تقريبا، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبلغ إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2780 جيجاوات/ساعة عـام 2016/2017، مقابل 2225.5 جيجاوات/ساعة عام 2015/2016، بنسبة زيادة قدرها 24.9٪ تقريبا، وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة.

وبلغ إجمالي السـيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 6416 سيارة عام 2016/2017، وأثمر تحويل استـخدام الوقود الثقيل (المازوت) إلى الغاز الطبيعي في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون بواقع 656.336 طن/سنوي، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

ويوافق اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994.

يأتي الاحتفال بهذا اليوم، العام الجاري، تحت شعار "32 عاما على البروتوكول وتعافي الأوزون"، بهدف تشجيع الدول على تنفيذ الأنشطة التي تتفق مع تحقيق أهداف البروتوكول وتعديلاته.