أقامت منظمة اتصال منسق مجمع إبداع برج العرب، ورشة عمل تعريفية للشركات والخاصة بمبادرة المجتمع الذكي والتي عقدت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة واحات السيليكون، بمشاركة 120 شركة من الشركات العاملة في مجال الحلول والأنظمة الذكية والبنية التحتية.

ويهدف المشروع، إلى توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال طلب عروض الشركات الناشئة والصغيرة للمشاركة في تنفيذ حلول متكاملة لتوفير خدمات المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء تمكن المنطقة التكنولوجية ببرج العرب من إدارة المشروع بكفاءة واستحداث خدمات وتطبيقات تحقق أهداف المشروع.

وفي كلمته الافتتاحية بورشة العمل، وأكد الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي للمجمع، أن مبادرة المجتمع الذكي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من تكنولوجيات المدن الذكية والتي تأتي قبل طرح الممارسة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة حلول متكاملة وانظمة ذكية بالمنطقة التكنولوجية برج العرب والتي سيتم التقديم لها وفتح المظاريف في السابع من أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور فاضل ديجم المدير التنفيذي للبحوث والتطوير بالجهاز القومي للاتصالات، إن المشروع ضمن توجه الدولة المصرية لإنشاء عدد من المدن الذكية ضمن المشروعات القومية الاستراتيجية بهدف تحسين خدمات الصحة والتعليم وأمن الأفراد والمنشآت وتوفير الخدمات الحكومية الذكية.

وأوضح أن المشروع يهدف المشروع إلى توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وستقوم شركة واحات السيليكون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتوفير البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة عمل مواتية للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق التكنولوجية، وذلك من خلال تزويد الشركات المشاركة بالموارد والخبرات الاستشارية اللازمة لتنفيذ أفكارهم الإبداعية.

ويشمل الدعم المقدم للمبادرة كل من: "طرق تسويق الشركات لمنتجاتها وكيفية التقدم بعروض تنفيذ أعمال إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية مما سيساعدها على تنمية أعمالها، وستكون البداية في تحويل المنطقة التكنولوجية فى برج العرب إلى مدينة ذكية قادرة على المنافسة وتطوير منتجات تمثل إضافة للاقتصاد القومي".