تظاهر آلاف المتظاهرين أمام معرض فرانكفورت للسيارات "IAA"، أمس السبت، للمطالبة بوضع حد سريع لمحركات الاحتراق والتحول إلى المحركات الكهربائية.

وقالت الشرطة في فرانكفورت، إن نحو 15 ألف شخص، بينهم العديد من راكبي الدراجات، شاركوا في المسيرة، وقدر المنظمون الرقم بـ 25000.

استهدف المتظاهرون سيارات الدفع الرباعي، التي ينظر إليها دعاة حماية البيئة على أنها رمزًا شديد التلوث لا مكان له في المدن.

وحث المتظاهرون شركات صناعة السيارات الألمانية، على تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية.

وتفترض الشركات الثلاث الكبرى في ألمانيا، فولكس، وشركة دايملر لصناعة مرسيدس، وشركة بي إم دبليو، أنه خلال 10 سنوات، سيكون نصف سياراتهم خاليًا من الانبعاثات.