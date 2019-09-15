أعفى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من منصبه، حسبما أفادت صحيفة النهار الجزائرية.

ووقّع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

كما وقّع رئيس الدولة على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما.

كما جرى، صباح اليوم الأحد، تزكية محمد شرفي وزير العدل سابقا بالأغلبية الساحقة، كرئيسا للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وكان محمد شرفي هو الوحيد من تقدم إلى رئاسة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وتمت تزكيته بالأغلبية الساحقة.

ويشار إلى أن محمد شرفي، قد شغل منصب وزير العدل بين عامي 2002، و2012.