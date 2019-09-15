أعلن البنك الأهلي الكويتي، اليوم، توسيع نطاق منتجاته بطرح 3 من منتجات الأوعيه الادخارية الجديدة المصممة خصيصاً لتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.

ويطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت والمتغير لمدة 3 سنوات مصممة لتتماشى مع متطلبات العملاء الاستثمارية وتتيح للعميل الاختيار بين دوريات متنوعة لصرف العائد تتراوح من يومية إلى سنوية وبمعدل عائد يصل إلى 15%.

كما تتيح للعميل إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان تلك الأوعية، وسيتأهلون للحصول على بطاقة ائتمان ماستركارد البنك الأهلي الكويتي – مصر.

وتتضمن المنتجات، حساب التوفير الجديد والذي يمنح العملاء عائد بنسبة 12% شهريًا إلى جانب إمكانية إصدار المحفظة الإلكترونية (mobile wallet) من البنك الأهلي الكويتي – مصر دون مصاريف تسجيل.