كشفت تحريات الأجهزة الرقابية وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، التي تضمنتها تحقيقات جهاز الكسب مع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، أن إجمالي ما تقاضته المتهمة إبان توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية 2 مليون و180 ألف جنيه من محافظة الإسكندرية، و507 ألف من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت التحريات أنه تم ضبط المتهمة وآخرين من رجال الأعمال والمقاولين المتعاملين مع محافظة الإسكندرية، لطلبها وحصولها على مبالغ ومنافع مادية منهم على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحهم بنطاق محافظة الإسكندرية، وقيدت بالقضية رقم 51 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وشهد خبير الإدارة المركزية بالكسب غير المشروع والأموال العامة، أنه بناءً على تكليفه وباقي أعضاء اللجنة بفحص عناصر الذمة المالية للمتهمة وذويها، اختص هو والشاهد السادس بالشق الهندسي، وفحص اعتراضات المشكو في حقها التي وردت بمذكرة وكيلها وانتهى إلى الآتي:

- إجمالي المصروفات العقارية للمشكو في حقها وذويها عن العقارات محل الفحص 2 مليون و111 ألف جنيه و525 جنيه و60 قرشاً.

- إجمالي الإيرادات العقارية بمبلغ 3 ملايين و14 ألف و261 جنيها.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال سعاد الخولي للمحاكمة الجنائية لتضخم ثروتها وحصولها على 900 ألف جنيه بطرق غير مشروعة.