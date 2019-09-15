تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي في أسيوط من ضبط سائق وعاطل، بحوزتهما 4 طربة و300جرام حشيش، قبل ترويجها بعزبة الشيخ موسى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي من ضبط كلا من "ح. م. ح " سائق ومقيم قرية دائرة مركز ساحل سليم، سبق اتهامه في 6 قضايا ما بين (مخدرات ـ ضرب ـ تحرش)، وبحوزته 4 طربة لمادة الحشيش المخدر، تزن حوالي 1000 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 500 جنيه، أثناء قيادته السيارة نقل أسيوط، وذلك حال مزاولة نشاطه بناحية عزبة الشيخ موسي دائرة مركز الفتح.

وفى سياق متصل، تم ضبط "ع. م. س " بدون عمل ومقيم دائرة مركز الفتح وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 300 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، ودراجة بخارية، وذلك حال مزاولة نشاطه بناحية عزبة الشيخ موسى.

وبمواجه المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحموله للاتصال بعملائهما والمبالغ المالية من متحصلات البيع. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.