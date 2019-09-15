تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية غير مرخصة، وذلك خلال حملة أمنية، شنتها القوات على عدد من القرى بدائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ع ع ك "29 سنة، سائق، ومقيم بدير القصير، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 + بندقية خرطوش تركي الصنع، و"ج ك ح "61 سنة، فلاح، ومقيم بدير القصير، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم، و" م ع أ " 46 سنة فلاح ومقيم بدير القصير، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39، و"أ ع ع " 26 سنة، فلاح، ومقيم نزالي جنوب، وبحوزته 4 خزينة لسلاح آلي، و45 طلقة عيار 7.62×39، و" س ع ر" 25 سنة، فلاح، ومقيم بني قرة، بدائرة المركز وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة