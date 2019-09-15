تابع مكتب التمثيل العمالي لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، حادث سقوط مواطن مصري في خلاط أسمنت في مصنع بمنطقة الصليبية بمدينة الكويت في 12 سبتمبر الجاري، وإجراءات نقل جثمانه لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى جهة عمله.

وقالت وزارة القوى العاملة، إنها تتابع أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفى في الحادث، ومستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل بها، وذلك من خلال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، الذي أشار إلى أن المواطن المتوفى يدعى عبد المنعم سيد سعيد، من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم : A11151882 ، ويبلغ من العمر 48 عاما.

وأوضح أن التقرير الطبي للمتوفى، أشار إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى كسور متعددة بالفقرات العنقية والأضلاع الصدرية، وتهتك بالأحشاء البطنية، ونزيف دموي نتيجة سقوطه داخل ماكينة خلاط خرساني.

وأشار إلى أن المتوفى على إقامة مصنع شركة الصناعات الهندسية، وجار التواصل معها لإنهاء المستحقات الخاصة به، ومعرفة إذا كان يعمل بها أو بشركة أخري.

وكان المواطن المصري قد فارق الحياة، إثر سقوطه في خلاط أسمنت في مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفني، واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريبا، بعد فصل التيار الكهربائي.