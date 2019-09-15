وزير الداخلية يشهد تخرخ طلبة الدور التاني بأكاديمية الشرطة

شهد محمود توفيق وزير الداخلية - صباح اليوم الأحد- مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثاني" من السنة الرابعة بكلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة.

جاء ذلك بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الأكاديمية، حيث أدى الخريجون اليمين أمام وزير الداخلية، تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

ووجه وزير الداخلية، خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مؤكداً أن انضمامهم لصفوف العمل الأمني للمساهمة مع باقى زملائهم في القيام بالواجب الوطني الموكل إليهم، لهو شرف عظيم ينبغي أن يفخروا به.

ووجه الوزير للخريجين عددا من النصائح، حيث شدد على ضرورة بذل جميع الطاقات والتحلي بروح الإقدام والمثابرة، والعمل المستمر على تطوير قدراتهم وتطويع ما تلقوه من برامج دراسية وتدريبية طوال سنوات الدراسة بالكلية لتحقيق رسالة الأمن، والاستفادة من خبرات زملائهم في مجال العمل الشرطي، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الأمني.