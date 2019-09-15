قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الوحدات السكنية التي تسعى النقابة إلى الحصول عليها ستكون لكل المحافظات وممتدة لأقصى مساحات، مضيفًا أن النقابة ستتكفل بوضع المعايير، وسيتم الإعلان عنها بشفافية، وسيتم توزيعها بشكل عادل بين الزملاء.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون، اليوم، بين النقابة ووزارة الأوقاف، لإدارة شؤون المبنى، وإدارة الأمن والصيانة والكافتريات، حيث وقع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، في ما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات، وتم التوقيع بشكل منفصل لعقدين، أحدهما لإدارة شؤون الأمن، وأحدهم للصيانة والكافتيريات.

من جانبه قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هذا البروتوكول سيكون بداية تعاون مثمر بين النقابة والوزارة، وسيشهد مبنى النقابة تغييرًا ملحوظا لكل الزملاء الفترة المقبلة.

حضر التوقيع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعلى رأسهم شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.