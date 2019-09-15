أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد على مدار تاريخه يقف دائمًا إلى جانب الدولة المصرية، والوطن والمواطن، ولن نسمح لأي محاولة للنيل من الدولة أو من رئيسها أو من الجيش الوطني أو الشرطة.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" بالغربية: "نقول للجميع إننا حتى هذه اللحظة نواجه حربًا شرسة من أخطر الحروب حتى الآن هي حرب الجيل الرابع التي تعتمد في المقام الأول على الشائعات وبث الفتنة".

وتابع أن مصر بإرادة وتصميم وعزم وتاريخ هذا الشعب الذي يمتد إلى 7000 سنة من الخبرة والحنكة السياسية التي تميز هذا الشعب عن شعوب العالم استطاع بتكاتفه وتماسكه أن يسقط مخططًا حاول إسقاط مصر في مستنقع سقطت فيه الدول المجاورة كسوريا واليمن وليبيا وغيرها.

وأشار أبو شقة إلى أنه عندما يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرادة المصريين وحبهم لوطنهم، فإنها رسالة لكل من يحاول النيل من هذه الثقة بأن إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات التي تدبر لتبقى مصر بقوتها الوطنية.

ونوه بأن إرادة المصريين هي التي استطاعت دحر الإرهاب والقضاء على محاولات ضرب الاستقرار وأصبحنا أمام الأمن والأمان وأمام مشروع وطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، مطالبا الجميع بالتكاتف على قلب رجل واحد لإنجاح هذا الواجب الوطني.