توجه، صباح اليوم، التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم، هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وحول المؤشرات الأولية بشأن عملية التصويت، قال محمد تليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ"الوطن"، إن "نسبة المشاركة حتى الساعة 12 ظهرا (بتوقيت مصر) كانت 7.3%"، معتبرا أنها نسبة ضعيفة.

وتابع: "لكن أتوقع أن تتزايد هذه النسبة مع الوقت، فالمعلومات تصلنا بأن هناك عدة صفوف أمام مختلف مكاتب الاقتراع".

وحول مشاركة التونسيين في الخارج، قال "المنصري": "بالنسبة للخارج المشاركة نحو 10% حتى العشرة صباحا".

وردا على مسألة عزوف الشباب عن المشاركة في التصويت، قال "المنصري" إن "المعطيات التفصيلية بالنسبة لعملية التصويت بشأن الفئات لا تزال لم تصل إلى الهيئة بعد".

وحول وجود انتهاكات للعملية الانتخابية، قال: "خروقات بسيطة لا تمس بجوهر عملية الانتخابات ويتم حل الإشكالات أول بأول".

وتشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة مع مشاركة 26 مرشحا في السباق إلى قصر قرطاج، وإنا كان انسحب منهم اثنان قبيل يوم الانتخابات لمصلحة المرشح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وقال "الشاهد" إثر خروجه من مركز الاقتراع للصحفيين: "اليوم التونسيون يعيشون يوما كبيرا...أدعو كل التونسيين للانتخاب لكي لا يقرر أحد مصيرهم". وبعد ساعتين من بدء عملية الاقتراع كان غالبية الناخبين من كبار السن والكهول".

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.