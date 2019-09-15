النائب محمد خليفة، سكرتير عام لجنة الوفد في الغربية

وجه النائب محمد خليفة، سكرتير عام لجنة الوفد في الغربية، الشكر للمستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، على إطلاقه مبادرة "الوفد مع المرأة" بالمحافظة، وللهيئة العامة لتعليم الكبار، وجهازة تنمية المشروعات الصغيرة والجمعيات الأهلية وذوي القدرات الخاصة بالغربية على دعمهم لنجاح المبادرة.

وقال "خليفة"، خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الغربية، إن المبادرة تعتمد على أن التنمية المستدامة من خلال تقديم الخدمات للمرأة والاهتمام بصحتها وتوفير دخل مادي ثابت لها وأن تصبح المرأة منتجة.

وتابع أن من أهداف المبادرة أن نعمل على محو الأمية عند المرأة وبالفعل وقعنا بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار حتى نمحو أمية المرأة في محافظة الغربية.

وأضاف "خليفة" أن الوفد حريص على الاهتمام بصحة المرأة لذلك وفروا قوافل طبية للكشف على المرأة بالغربية ومشروع الكشف المبكر عن سلطان الثدي، ونسقوا مع جهازة تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير مكنات خياطة لدعم المرأة المعيلة، فضلا عن عدم إغفال المرأة من ذوي القدرات الخاصة فقاموا بتوفير كراسي متحركة وتقديم العون لأبنائها.