تصدر هاشتاج "شعبك مصدقك يا سيسي"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث أبدى المغردون تأييدًا كبيرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وثناءً على المشروعات العملاقة التي يجري العمل عليها في الفترة الحالية.

وكتب حساب يحمل اسم عفاف عبدالتواب: "تعيش وتعمر وتبني يا سيسي، سيادة الرئيس أثق في شخصكم الكريم، اشتغلت وعمرت البلد وعملت طرق وكباري ومساكن ومدن جديدة وطورت الجيش".

وقال حساب يحمل اسم سحر طه: "تحيا مصر على إيده وتعيش مصر وربنا يحمي ريسنا البطل المخلص الوطني الإنسان"

وكتب حساب يحمل اسم محمد: "مصدقك لأنك لم تخف وقت ما كان الكل خايف مصدقك لأنك اشتريت شعبك بعد ما الكل باعه"

وكتب حسام يحمل اسم ليدي نانا: "واثقه فيك وواثقه انك هتخلي مصر أد الدنيا وهو ده اللي هيجننهم".

وكتب حسام يحمل اسم هشام صلاح الدين: "معاك ربنا ثم شعبك وجيشك وكفاية".

وكتب حسام يحمل اسم خالد طه: "انطلق وكمل وإحنا إن شاء الله في ضهرك ومكملين معاك لآخر يوم في حياتنا كلها مصر عبارة عن شعب في لبس جيش".

وكتب حسام يحمل اسم أحمد الشيوي: "وأنا عن نفسي لا يمكن أكدبه أنا أثق فيه بلا حدود".