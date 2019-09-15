كشفت الهئية العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر الجاري.

وذكرت "الهيئة" أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب الصعيد.

طقس الإثنين 16 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

طقس الثلاثاء 17 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

طقس الأربعاء 18 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.