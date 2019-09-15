قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية يدفعها المالك أو المستغل أو المنتفع من الوحدة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن حد الإعفاء الضريبي للوحدات التجارية أو الإدارية 100 جنيه، أو 1200 جنيه من قيمتها الإيجارية، في حين أن حد الإعفاء للعقار السكني هو 2 مليون جنيه، أو 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، بمعدل ألفين جنيه شهريا.

وتابعت أن المشرع لم ينس غير القادرين وخصص لهم مادة بخصوص إعفاء غير القادرين عن سداد الضريبة.

واستطردت: "لو شخص عنده فيلا بـ 5 ملايين جنيه ممكن ميقدرش يسدد الضريبة لأنها ميراث وهو لا يمتلك دخل، فبيقدم ما يثبت دا ويتم إعفاؤه".

وأكدت أن الدكتور محمد معيط وزير المالية لم يرفض طلب أي حالة إعفاء، موضحة أن شخصيات عامة طلبت إعفاءها من الضريبة.