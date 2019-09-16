راهن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، الإعلامي عمرو أديب خلال تقديم الأخير حلقة برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، على فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بكأس السوبر المصري.

وهنأ "حواس" الإعلامي عمرو أديب بفوز نادي الزمالك بكأس مصر قائلا: "مبروك الكأس وإن شاء الله نتقابل في السوبر وهنكسب"، ليرد عليه أديب: "وراس توت عنخ أمون لنكسب السوبر".

وتوج الزمالك بالبطولة رقم 27 من كأس مصر في تاريخه، وذلك عقب إمطار شباك بيراميدز بثلاثية بيضاء، 8 سبتمبر الماضي.

ولم يتمالك لاعبو الفريق الأبيض أنفسهم من شدة الفرحة واحتفلوا بطريقة مثيرة عقب تتويجهم بالبطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية.

على جانب آخر، لفت محمود "شيكابالا" أنظار كل المتواجدين في ملعب المباراة باحتفاله المثير بالرقص والغناء بعد تتويج "الأبيض" بلقب البطولة المصرية الكبيرة.