فاز السباح محمد ياسر عمر، ابن مديرية التربية والتعليم في دمياط، بـ6 ميدليات ما بين ذهبية وفضية، في البطولة الأفريقية لناشئي السباحة، المقامة في تونس.

وأعرب السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن سعادته بهذا الفوز الكبير، مهنئا السباح محمد ياسر عمر، الطالب بمدرسة دمياط الإعدادية بنين ولاعب منتخب مصر، بحصوله على 6 ميداليات ما بين ذهبية وفضية في بطولة أفريقيا للناشئين، أول أمس.

كما هنأ "سويلم" الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لحصول تعليم دمياط على هذا المراكز الأولى، مقدما الشكر لرعايتها لأبنائها الطلاب الموهوبين علميا ورياضيا في جميع المجالات.