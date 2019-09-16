طالب وعالم وصنايعي في بلدان مختلفة.. سبتمبر شهر "وفيات المغتربين"

"سويت سبتمبر".. أمنية حلم بها الجميع، بأن يحل عليهم شهر سبتمبر حاملا الخير لهم، بعد انقضاء أغسطس الطويل، ولكن الأمر بالنسبة للمصريين في الخارج لم يبدو كذلك، حيث توالت حالات الوفاة، والتي جاء آخرها، أمس، بوفاة طالب مصري في أوكرانيا.

بالرغم من أن شهر سبتمبر لم يمر منه سوى 16 يومًا فقط، إلى أنه سجَّل 3 حالات وفاة للمصريين بالخارج، منذ بدايته، بدأت بعالم نووي مصري، مرورًا بأحد العاملين، وانتهت بطالب صيدلة.

وفاة عالم نووي في ظروف غامضة

منذ 9 أيام، توفى العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي، بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، يوم 7 سبتمبر، في مدينة مراكش المغربية.

وأمرت النيابة العامة في مراكش، بتشريح جثة العالم مصري، بعدما توفى في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية أكدال.

وانتقل "رمضان" إلى مصحة خاصة، إثر إصابته بمغص في معدته داخل غرفته في الفندق، حيث كان متواجدا هناك لحضور مؤتمرا عربيا حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية.

وفاة صنايعي في الكويت داخل خلاطة أسمنت

توالت حالات وفاة المصريين بالخارج في سبتمبر، حيث لقي مواطن مصري يعمل في دولة الكويت، مصرعه، يوم الجمعة الماضية، إثر سقوطه في خلاطة للأسمنت، في مصنع بمنطقة الصليبية التابعة لمحافظة الجهراء.

وتلقت عمليات الإدارة العامة للإطفاء، بلاغا، يفيد بسقوط العامل، فتحرك رجال مركز الإنقاذ الفني، واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاطة الذي يصل طولها إلى 6 أمتار تقريبا، بعد فصل التيار الكهربائي عنها.

وأفاد مصدر أمني، بأنه تبيّن أن العامل مصري الجنسية، وتم تسليم الجثة إلى رجال الأدلة الجنائية، وأحيلت إلى الطب الشرعي، وسُجّلت قضية بخصوص الواقعة في مخفر منطقة الصليبية، وجارٍ الوقوف على ملابسات سقوطه.

غرق طالب في أوكرانيا

الحلقة الأخيرة من مسلسل وفاة المصريين بالخارج، حينما أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة الطالب المصري أبانوب دميان حبيب، الذي يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، حيث غرق خلال رحلة طلابية.

وأجرى رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا الدكتور وليد عطية، الاتصال عبر ممثلي الجالية الاتصال بأهله، مطالبا الشرطة الأوكرانية بفتح تحقيق في الحادث، وأعرب عن استعداد الجالية لتنسيق نقل الجثمان إلى مصر.