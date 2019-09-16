قال الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إنّ الدولة هي الكيان الذي يجمع الجميع وتحفظ له هيبته ومكانته وتساعده على الاستقرار وممارسة شعائره الدينية.

وأضاف الجندي خلال اليوم الثاني المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ30 المنعقد بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان "فقه بناء الدول رؤية عصرية"، أنّ الأحكام الفقهية تغير معظمها بداية من مرحلة ما قبل الدولة وما بعد الدولة، فمثلا مفهوم الهجرة وأحكامها تغير قبل الدولة وما بعدها، كما أنّ ثلث الأحكام الفقهية تغيرت لتتناسب مع قوانين الدول لاستمرار العزة والاستقرار للمسلمين في هذه الدول.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "نعيش في عصر يعاني فيه المسلم من التعديل الذي طرأ على الفقه"، داعيا العلماء للبحث عن الثابت والمتغير لمواكبة العصر.