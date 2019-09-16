واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه، اليوم، بقيمة قرش واحد في بداية تعاملاته في عدة بنوك "البنك الأهلي المصري، القاهرة، العربي الأفريقي الدولي، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، عودة، المشرق، الكويت الوطني، العقاري الدولي، التعمير والإسكان"، ليباع بـ16.44 جنيه مقابل 16.45 جنيه أمس الأحد.

وكان الدولار تراجع مقابل الجنيه الخميس الماضي، بقيمة 3 قروش ليباع 16.47 جنيه.

وجاء بنك التجاري الدولي الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ16.41 جنيه مقابل 16.31 جنيه للشراء، فيما حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على قائمة البنوك الاعلى سعرا لشراء وبيع الدولار ليباع بـ16.52 جنيه مقابل 16.42 جنيه للشراء.