ضبط ماسح أحذية ضمن تشكيل يتاجر في الأعضاء البشرية: "الكلية" بـ20 ألف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، ماسح أحذية، ومتسول، لقيامه بالإتجار في الأعضاء البشرية، وتوسطه في شراء كلى مقابل 20 ألف جنيه لكل واحدة، في محافظة القاهرة.

توصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إلى قيام شخص بالاشتراك مع آخرين بالوساطة والإتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

وأفادت التحريات، بقيام ماسح أحذية بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية، وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة وبائعي السلع البسيطة بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية، واتفاقه مع شخص آخر "محدد" على بيع كليته مقابل 20 ألف جنيه.

باستدعاء الأخير، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا: "سلاح، عدم حمل بطاقة، آداب عامة"، آخرها قضية "سلاح"، أقر بصحة تلك المعلومات.

وأقر بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام، خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء، للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات والعملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C.

وأضاف أن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية"، 49 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 5 قضايا: "سرقة وسائل نقل، خيانة أمانة، تسول"، آخرها قضية "تسول"، وأقر بصحة قيامه بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.‎