توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، العظمى تكون 30 والصغرى 24، أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 للعظمى والصغرى 23، أما الوجه البحري 33 والقاهرة 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 36 والصغرى 26، أما شمال الصعيد تكون العظمى 36 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون العظمى 38 والصغرى 26.