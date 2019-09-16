تنطلق الدورة الأولي لمعرض البيع المباشر للجمهور في مجال تجارة وتسويق السيارات ومستلزماتها، وذلك في الفتره من 28 نوفمبر إلي 1 ديسمبر المقبل، بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رابطة تجار السيارات.

يتيح المعرض لزواره فرص التعرف علي خدمات البنوك وعروضها التمويلية متعددة الفئات، وفقًا لاحتياجات العميل، إلى جانب التواصل مع مراكز خدمة وصيانة السيارات، وقطع الغيار، والإكسسوارات، وشركات الزيوت، والغاز، والكاوتش، والبطاريات، وخدمات التأمين.

من جانبه، أشار الدكتور عادل فهمي، العضو المنتدب لشركة جرين لاند، المنظمة للمعرض، إلي حرص المعرض علي مراعاة ظروف المستهلك، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة للسوق المصري، وتنشيط حالة الركود التي يعاني منها سوق السيارات، من خلال تجميع نحو أكثر من خمسين من كبار تجار وموردي وموزعي السيارت الحديثة والمستعملة، إلى جانب السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجار قطع الغيار.