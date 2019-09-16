أطلق مجمع البحوث الإسلامية قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات بني سويف وأسيوط والأقصر وجنوب سيناء ودمياط والقاهرة والإسكندرية، ضمن جهود المجمع التوعوية التي تستهدف جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية وانتشار الوعاظ بين الناس في مختلف أماكن تواجدهم للتبصير بأهمية بناء الأوطان.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن برنامج عمل القوافل يستهدف التركيز على المسؤولية الأسرية تزامنا مع بداية العام الدراسي، من خلال حسن الرعاية للأبناء، والمسؤولية التامة في الإنفاق، والتربية، والتأديب، والتوجيه، والمراقبة، والتعليم.

وأضاف "عيّاد" أن اللقاءات والندوات التي يعقدها أعضاء القوافل تركز على التحفيز على طلب العلم والتفوق العلمي في جميع المجالات والتخصصات المختلفة التي يحتاج إليها المجتمع، من خلال بيان أهميته في بناء الدول .

أوضح الأمين العام أن الدولة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تحصنهم فكريًا من الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة والشبهات التي تروج لها الجماعات الإرهابية.