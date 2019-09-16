أعلن المخرج مازن الغرباوي، وفاة الكاتب والناقد المسرحي أحمد سخسوخ، صباح اليوم الإثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية، قبل أيام.

وكتب "الغرباوي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خبر حزين هذا الصباح بفراق دكتور أحمد سخسوخ.. وداعاً أستاذنا الفاضل.. البقاء لله".

أحمد سخسوخ، كاتب مسرحي وأكاديمي ولد عام 1947 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975، سافر على نفقته الخاصة إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية، جامعة فيينا، وناقد متخصص في الدراما، يعمل أستاذاً للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيساً سابقاً لقسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميداً -سابقاً- للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.