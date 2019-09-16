استعدت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري، لاستقبال نحو 50 ألف طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب لبدء العام الدراسي 2019/2020، الذي يبدأ السبت 21 سبتمبر 2019، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأوضح قدري أنّ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وجّه في اجتماعه مع عمداء الكليات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتا إلى الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للطلاب، مع التأكيد على ضرورة وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة، وصيانة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية.

وانتهت الكلية من إحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د) بتكلفة مليون و200ن ألف جنيه، وإحلال وتجديد إدارة الخريجين بتكلفة 630 ألف جنيه، وإنشاء مدرج بالقسم الفرنسي بتكلفة 320 ألف جنيه، وإنشاء وحدة التطوير المهني UCCD بتكلفة 470 ألف جنيه، والانتهاء من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية بتكلفة 450 ألف جنيه،.

كما انتهت الكلية من تحديث وحدة التصحيح الإلكتروني من خلال تزويدها بأجهزة حديثة بتكلفة بلغت مليونين و250 ألف جنيه، وإحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمباني وطرقات الكلية ومداخل الكلية والقاعات المختلفة بتكلفة مليوني جنيه.

وأضاف قدري أنّه تم الانتهاء من أعمال الصيانة استعدادا للعام الجامعي الجديد، تتمثل في تغيير الإضاءة بالطرقات وقاعات الدراسة، وصيانة جميع دورات المياه، وصيانة أجهزة الصوت والعرض والمراوح والتكييفات بقاعات ومدرجات الكلية، واتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين الحرم الجامعي من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.

وصرح قدري بأنّ الكلية لا تدخر جهدا في التعامل مع الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات من خلال التقسيط لهم، أو الدعم من خلال مكتب رعاية الشباب بالكلية، أو الإعفاء النهائي وفقا لحالات الطلاب، كما تمت الموافقة على خطة الأنشطة المقدمة من اتحاد الطلاب ورعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتي شملت الكثير من البرامج الرياضية، التثقيفية والترفيهية.