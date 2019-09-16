تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا في الحادية عشرة صباحا، ورشة عمل "الطرق على النحاس" التي تستهدف الأطفال من عمر 6 وحتى 12 عاما، بمشاركة 20 طفلا وطفلة، بالتعاون مع وزارة الثقافة وبحضور جلال حشمت مدرب الفنون النحاسية في وزارة الثقافة.

وقال الدكتور نبيل حلمي أمين عام جمعية مصر الجديدة في بيان عنه أنّ الورشة تهدف لرفع الأداء التقني والفني للأطفال، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الفنية وتنويع أساليب التعليم التي يتلقاها الطفل من أجل تحقيق أفضل النتائج، بالممارسة الفعلية لعملية الإنتاج الفني.

من جانبها، قالت مروة عبدالرحمن مدير مكتبة الطفل إنّ الورشة تتناول العديد من المحاور، مثل التعريف بالنحاس وأنواعه وخصائصه واستخداماته، والأساليب والطرق المستخدمة في تشكيل النحاس، وكيفية عمل مشغولة فنية من النحاس وطرق المحافظة عليه وتنظيفه، مع تقديم عدد من النماذج لتصاميم الطرق على النحاس.