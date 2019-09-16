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النصب باسم الجامعات الدولية

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على لحن مهرجان جدع.. أغنية لفنان فلسطيني توعوية من التخابر مع الاحتلال

على لحن مهرجان جدع.. أغنية لفنان فلسطيني توعوية من التخابر مع الاحتلال

إتاحة 6 ملايين متر أراضٍ لمستخدمي متأخرات الدعم في توسيع الصناعات

إتاحة 6 ملايين متر أراضٍ لمستخدمي متأخرات الدعم في توسيع الصناعات

الليلة.. حفل ختام النشاط الصيفي بمركز طلعت حرب الثقافي

الليلة.. حفل ختام النشاط الصيفي بمركز طلعت حرب الثقافي

قصر الأميرة فوقية يستقبل رئيس مجلس الدولة الجديد

قصر الأميرة فوقية يستقبل رئيس مجلس الدولة الجديد

عبدالعال يبحث التنسيق سياسيا واقتصاديا مع رئيس "الأمة الكويتي"

عبدالعال يبحث التنسيق سياسيا واقتصاديا مع رئيس "الأمة الكويتي"

عاجل.. القوات البحرية تنقذ يختا على متنه 26 سائحا من الغرق

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رحلة أفضت إلى موت.. خال أبانوب: إجراءات نقل الجثمان لم تنته بعد

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"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

ماتوا في أحضان بعضهم.. عامل يحرق زوجته وأمها وابنته بسبب النفقة

ماتوا في أحضان بعضهم.. عامل يحرق زوجته وأمها وابنته بسبب النفقة

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

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