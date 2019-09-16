إتاحة 6 ملايين متر أراضٍ لمستخدمي متأخرات الدعم في توسيع الصناعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشركات التي ستلتزم بتوجيه متأخرات دعم الصادرات لدى الدولة لديها في توسيع الصناعات القائمة وضخ استثمارات جديدة سيكون لها الأولوية في سداد "دعم الصادرات"، تشجيعا للتصنيع المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي له منذ قليل في مقر مجلس الوزراء، أن عددا من الشركات تعهدت بأنه لو جرى سداد المستحقات ستستخدمها في إقامة خطوط جديدة بالفعل، موضحا أنه سيجرى إطلاق بوابة إلكترونية للأراضي المخصصة للصناعة لتخصيصها للمستثمرين، وأنه سيجرى إتاحة أكثر من 6 ملايين متر أراضٍ لهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك إحدى الشركات لديها مستحقات لدى الدولة وبرنامج دعم الصادرات سيكون لهم أولوية لأخذ الأراضي، مقابل مناقصة مع المستحقات، مؤكدا أن دعم القطاع الصناعي هو أمر مهم جدا لدى الدولة.