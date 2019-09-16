قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنّه وجّه وزيري المالية والصناعة لتشجيع صغار المصنعين والمصدرين في الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في رئاسة مجلس الوزراء، أنّه جار اختار 1000 شركة أو مصدر لديهم مستحقات بسيطة في مجال دعم الصادرات لسدادها لهم بشكل فوري، وليس بالتقسيط مثل الشركات الكبرى، وذلك تشجيعا لهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ الدولة المصرية تدعم صغار المصنعين والمصدرين والفئات الراغبة في الاستثمار الجاد، موضحا أنّ المبادرات الصناعية التي تتحدث عنها الدولة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، كما شدد على أنّ البنية التحتية الموجودة في مصر حاليا تشجع الأطراف كافة على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد في الفترة المقبلة.

وتابع مدبولي أنّ هناك مجموعة عمل مصغرة تعمل بصورة شبه يومية لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع من واردات وصادرات، وهي المشكلة التي شكى منها الكثير للدولة، موضحا أنّ هناك 23 جهة مسؤولة عن الإفراج، وفي بعض الأحيان هناك حاجة لأخذ موافقات الجهات، ما يؤدي لتأخير الإفراج، وتكلف الدولة مليارات الدولارات، وهو ما يتم العمل على مواجهته في الفترة القليلة المقبلة.