الليلة.. حفل ختام النشاط الصيفي بمركز طلعت حرب الثقافي

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة الليلة في السادسة مساء، حفل ختام النشاط الصيفي للمركز، ويشمل برنامج الحفل افتتاح معرض لنتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال الإجازة الصيفية، ويتضمن: ورش فنية في مجالات مختلفة بينها: الرسم، الأشغال جلدية، موزاييك بالورق، مرج خيط، أشغال فنية، حلي، خزف، طباعة، وورش ذوي القدرات الخاصة.

ويعقب افتتاح المعرض حفل لفريق كورال المركز بقيادة دعاء عطية، ويشدو الأطفال بمجموعة من الأغنيات، بينها: الباقي هو الشعب، بلدنا في القلوب متشالة، حق بلادك، يا أغلى اسم في الوجود، وحلاوة شمسنا وغيرها من الأغنيات.