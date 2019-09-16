إحباط تهريب 6 ملايين عبوة شماريخ وألعاب نارية بميناء الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، التابعة لقطاع أمن المنافذ، تهريب ستة ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية، مختلفة الأشكال والأحجام، إلى داخل البلاد، داخل مشمول رسالة.

البداية بورود معلومات للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، تفيد بقيام إحدى الشركات، كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية، باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن كتب وورق حراري، داخل إحدى الحاويات، على خلاف الحقيقة، وأنها تحوي بداخلها أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط ستة ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وزنت 22 طنا.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم في شتى صورها، خاصةً جرائم التهريب التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.