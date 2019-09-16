قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس "نقاش" عامين، بتهمة سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة.

وأمرت المحكمة في وقت سابق، نيابة أكتوبر أول بحبس المتهم "نقاش"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مسدس مرخص ومصوغات ذهبية من فيلا المذيعة بسمة وهبه، أثناء إجراءه إصلاحات بالفيلا.

تلقى المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث أكتوبر أول، بلاغا من مساعدة المذيعة بسمة وهبة ومدير الفيلا، بسرقة الفيلا الخاصة بها، يفيد باتهام "نقاش" بالسرقة.

وقالت مساعدة المذيعة ومدير الفيلا، إن "المتهم كان يعمل في الفيلا وأن بسمة وهبة كانت في الأراضي السعودية تؤدي العمرة، وأنها أوكلت إليهما مهمة تجديد بعض محتويات الفيلا، فاتفقا مع المتهم (نقاش)، وعمال آخرين لإجراء بعض الدهانات والتعديلات على الفيلا، وفي تلك الأثناء وبعد استلام العمل اكتشفوا سرقة مسدس مرخص خاص بالمذيعة، وحلق ألماظ وبعض المصوغات الذهبية، فاتهموا النقاش الموجود بالفيلا بالسرقة".

تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن المسروقات.