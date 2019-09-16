أكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ضرورة استحداث جائزتين ضمن جوائز مسابقة دبي للصحافة العربية في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، الأولى تتعلق بخلق استراتيجية اعلامية للتصدي للتطرف والإرهاب والعنف، والثانية تتصدى لخطر "السوشيال ميديا" في ظل العمليات الممنهجة لتزييف الوعي والهدم والتشكيك ونشر الشائعات.

وأضاف عبدالرازق خلال كلمته في الملتقى الإعلامي الذي يعقده نادي دبي للصحافة بمقر نقابة الصحفيين اليوم، أنّ المنطقة تواجه حربا جديدة غير مسلحة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأدوات ساعدت على سرعة انتشار المعلومة بغض النظر عن مدى دقتها، مؤكدا ضرورة خلق استراتيجية إعلامية قادرة على مواجهة تحديات المنطقة.