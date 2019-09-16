كشفت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير الأمن، غموض واقعة ادعاء ربة منزل بقيام زوجها السابق باختطاف نجلها بكفرالشيخ، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بمشاركة آخرين بسبب خلافات عائلية.

تلقى ضباط قسم شرطة ثان كفر الشيخ بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بقيام زوجها السابق طليقها "مندوب مبيعات، ووالده ، موظف بالمعاش ومقيمان بدائرة القسم" باستدراج نجلها من الأول، يبلغ من العمر 7 سنوات ، يخضع لحضانتها"، وإخفائه لإجبارها على التنازل عن دعاوى قضائية مقامة ضد طليقها.

بسؤال المشكو في حقهما أنكرا ما نسب إليهما، واتهما المبلغة بإخفاء الطفل لخلافات عائلية عقب زواج زوجها السابق من أخرى.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وادعاء المبلغة، وقيامها بإخفاء الطفل بالاشتراك مع "تاجر، وزوجته ربة منزل -مقيمان بذات الناحية" عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا وأرشدا عن الطفل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.