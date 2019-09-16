نجاح جديد نسب للسينما العربية، بعد حصول فيلم "الكهف" للمخرج السوري فراس فياض على جائزة "الجمهور" لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي اختتم فعاليات دورته الـ44، مساء أمس.

ويعود المخرج فراس فياض في فيلمه الجديد إلى سوريا مرة أخرى، ليلقي الضوء على مجموعة من الطبيبات يعالجنّ بلا كلل الإصابات في مستشفى تحت الأرض خلال حصار الغوطة ما بين عامي 2012 و2018، بينما يكافحنّ التمييز الجنسي المنهجي.

وتدور أحداث الفيلم في مشفى الكهف بمدينة "كفر بطنا" بالغوطة الشرقية خلال حصار نظام الأسد لها، والمشفى غير مكتمل التجهيزات حولته الكوادر الطبية بمساعدة الفصائل لمشفى متكامل وحفرت تحت البناء الأساسي مشفى آخر لحمايته من قصف النظام.

ودرجت شبكة "ناشيونال جيوجرافيك" للأفلام الوثائقية، فيلم المخرج السوري فراس فياض "الكهف"، ضمن لائحتها للترشيح لجوائز الأوسكار، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يرشح فيها الفيلم للجائزة، ووصل "فياض" من قبل إلى القائمة النهائية لجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي، بفيلم "آخر الرجال في حلب".