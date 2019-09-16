أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، توجيهاته لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بشارع النبوي المهندس، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كما وجه، محافظ الفيوم، بسحب المياه المتجمعة بالشارع، وعودة مياه الشرب مرة أخرى للمناطق المتأثرة.

كان كسر مفاجئ بخط مياه 6 بوصة بشارع النبوي المهندس، أدى إلى تسرب المياه إلى الشارع، وانقطاع مياه الشرب عن منطقة عزبة جبيلي، وتقسيم غانم الشرقاوي، والإصلاح الزراعي، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات لكسح المياه المتجمعة بالشارع، وحفار للكشف عن الخط المكسور.

وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، في البيان، أن سيارات الكسح تواصل عملها في شفط المياه، كما بدأت فرق الإصلاح في صيانة وإصلاح الخط المكسور، مشيراً إلى أنه سيتم بعد انتهاء أعمال الإصلاح مباشرة إعادة توصيل مياه الشرب للمناطق المتأثرة.