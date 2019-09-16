ضبط راقصة وعاطل بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

ألقى ضباط مباحث الآداب بالبحيرة، اليوم، القبض على راقصة وعاطل خلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بإحدى قرى مركز دمنهور.

تلقى اللواء مجدي القري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط راقصة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدمنهور، بعد أن وردت معلومات للمقدم حسام البدري رئيس مباحث الآداب، حول قيام "س.ف.ش"، 24 سنة، مقيمة بدمنهور، بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة داخل شقة برفقة أحد راغبي المتعة المدعو "ع س"، 28 سنة، بدائرة مركز دمنهور، كما تم ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة ومنشطات جنسية.

وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد رشوان وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أحمد شكر رئيس نيابة مركز دمنهور، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.