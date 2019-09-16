أعلن بنك التجاري وفا عبر الموقع الإلكتروني له، وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك كالتالي:
Money Laundry Reporting Officer- Compliance
وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:
التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل
الخبرة 8 سنوات أو أكثر في مجال العمل
إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي
ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــا.
Head of Regulators Affairs – Compliance
وذلك بالشروط التالية:
الخبرة 3 سنوات على الأقل في مجال العمل.
إجادة مهارات التواصل.
يمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.
Project Manager
ويشترط في المتقدم التالي:
القدرة على حل المشكلات
القدرة على إدارة الوقت بشكل صحيح.
القدرة على اتخاذ القرار.
ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــا.