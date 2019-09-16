دائما ما يبحث مصنعو السيارات عن التميز والتفرد وسط المنافسة المشتدة بين العديد من شركات صناعة السيارات في العالم، الأمر الذي يأتي على أعتابه الكثير من المميزات الخاصة بكل شركة في فئات وطرازات جديدة، تتوافر بها مواصفات كالسلامة والأمان، وغيرها من المواصفات التي تتيح للمستهلك الرفاهية والراحة داخل المركبة.

وهذا السياق، نشرت شركة "مرسيدس بنز" المصنع الألماني فيديو عبر قناتها الرسمية علي موقع الفديوهات الشهير "يوتيوب" توضح خلاله تقنية جديدة للشركة تساهم في السيطرة علي إزعاج الأطفال حديثي الولادة، ومساعدتهم علي النوم من خلال تقنية جديدة تسمى "بروتوكول الأطفال" .