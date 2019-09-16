تسجيل الدخول
النصب باسم الجامعات الدولية

أحدث الأخبار

"الوزراء": نظام جديد لإدارة الجمارك خلال 3 أشهر لـ"تفادي العيوب"

"الوزراء": نظام جديد لإدارة الجمارك خلال 3 أشهر لـ"تفادي العيوب"

جمارك بورسعيد تفرج عن سيارات وقطع غيار بقيمة 566 مليون جنيه خلال أغسطس

جمارك بورسعيد تفرج عن سيارات وقطع غيار بقيمة 566 مليون جنيه خلال أغسطس

لجنة من محافظتي الإسكندرية ومطروح لمراجعة رسم الحدود الإدارية بينهما

لجنة من محافظتي الإسكندرية ومطروح لمراجعة رسم الحدود الإدارية بينهما

"الأورمان" قافلة علاجية بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني صامت بالمنيا

"الأورمان" قافلة علاجية بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني صامت بالمنيا

الحماية المدنية تواصل إخماد حريق مصنع الأحذية بالإسكندرية

الحماية المدنية تواصل إخماد حريق مصنع الأحذية بالإسكندرية

رسميا.. الخارجية السعودية تعلن: أسلحة إيرانية استهدفت المنشآت النفطية

رسميا.. الخارجية السعودية تعلن: أسلحة إيرانية استهدفت المنشآت النفطية

اختيارات الوطن

للسيارات والعقارات والزواج وتشطيب الشقة.. بنوك تقدم قروضًا للشباب

للسيارات والعقارات والزواج وتشطيب الشقة.. بنوك تقدم قروضًا للشباب

تفاصيل المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد

تفاصيل المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد

"جري معاها السباق".."عثمان" يدعم ابنته المولودة دون ذراعين: محستش بتعب

"جري معاها السباق".."عثمان" يدعم ابنته المولودة دون ذراعين: محستش بتعب

بالتفاصيل.. "الإسكان" تطرح محلات وصيدليات للبيع بمدينة العبور الجديدة

بالتفاصيل.. "الإسكان" تطرح محلات وصيدليات للبيع بمدينة العبور الجديدة

"حرب فوتوشوب".. نصر أكتوبر في زمن السوشيال ميديا: مين بيحدف قنبلة ناو؟

"حرب فوتوشوب".. نصر أكتوبر في زمن السوشيال ميديا: مين بيحدف قنبلة ناو؟

"مات أخو البنات".. القصة الكاملة لغرق الطالب المصري أبانوب في أوكرانيا

"مات أخو البنات".. القصة الكاملة لغرق الطالب المصري أبانوب في أوكرانيا

الأكثر قراءة

عاجل