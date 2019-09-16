ارتفع سعر خام برنت "الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية" فى ختام جلسات التداول اليوم بنسبة نحو 15% وهي أعلى زيادة عالمية في يوم واحد منذ عام 1988، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 20% في الدقائق الأولى من التعاملات اليوم الإثنين قبل أن تتراجع قليلا فيما بعد.

وارتفع سعر خام برنت بمقدار 6.6 دولار أي بنسبة 11% تقريبا إلى 66.82 دولار للبرميل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو الماضي.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 5.34 دولار أي بنسبة 10% إلى 60.19 دولار للبرميل.

وقالت شركة أرامكو السعودية إن الهجمات التى استهدفت منشآتها السبت خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في فىى الهجوم على معملى أرامكو إيرانية.

و أشار إلى أن الهجوم على معملي أرامكو لم ينطلق من الأراضي اليمنية مثلما أعلنت ميليشيات الحوثي، مؤكداً: "نحن نعمل حالياً على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية".

وأكد أن "التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل الجهات المختصة في السعودية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات النهائية فور صدورها".

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، أنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".