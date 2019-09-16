أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستساعد المملكة العربية السعودية بشكل مؤكد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأكد ترامب أن الخيار الدبلوماسي ما زال قائما مع طهران، والإيرانيون يريدون عقد صفقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة تعلم من الجاني المتورط في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية "أرامكو"، مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء.

وقال ترامب في تغريدة بموقع تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا"، وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما"، بحسب "سكاي نيوز".