تلاشت آمال أسرة الطفل أحمد سيف الأحمر، في العثور عليه حيًا، بعد تغيبه منذ الجمعة الماضية بمنطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا، حيث عثرت قوات الأمن على جثته في حالة تعفن.

وقال أحمد بكري مراسل "إم بي سي مصر"، إن العاملين بأحد العقارات تحت الإنشاء والتي تجاور منزل أسرة الطفل، اكتشفوا وجود جثة الصبي صاحب الـ11 ربيعًا، في الطابق الثاني أسفل الرمال، "من الواضح أنه لقي مصرعه نتيجة خنقه ومن ثم دفنه".

وأضاف لبرنامج "حديث المساء" مع الإعلامية ياسمين عز، أن التحريات الأولية كشفت تعرض الطفل للخطف، وشعر الجاني بالخوف من افتضاح أمره خاصة في تلك المنطقة المأهولة بالسكان، فتخلص من الطفل على الفور، مشيرًا إلى تواجد قوات المباحث في مكان الواقعة لعمل مسح شامل للمنطقة، والوصول لأدلة تشير إلى القاتل.