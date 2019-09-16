تسجيل الدخول
النصب باسم الجامعات الدولية

أحدث الأخبار

"الناتو": إيران تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتدعم الجماعات الإرهابية

"الناتو": إيران تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتدعم الجماعات الإرهابية

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البرازيل لدى مصر لبحث سبل التعاون

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البرازيل لدى مصر لبحث سبل التعاون

صور.. إغلاق مستشفى خاص غير مرخص بدمياط بعد تكرار شكاوى سقوط المصعد

صور.. إغلاق مستشفى خاص غير مرخص بدمياط بعد تكرار شكاوى سقوط المصعد

مصدر أمني ينفي وقوع تسرب غاز في مصنعين بالفيوم

مصدر أمني ينفي وقوع تسرب غاز في مصنعين بالفيوم

ملحم زين ووليد توفيق في زيارة خاصة لعاصي الحلاني

ملحم زين ووليد توفيق في زيارة خاصة لعاصي الحلاني

ولي العهد السعودي: التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فقط

ولي العهد السعودي: التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فقط

اختيارات الوطن

للسيارات والعقارات والزواج وتشطيب الشقة.. بنوك تقدم قروضًا للشباب

للسيارات والعقارات والزواج وتشطيب الشقة.. بنوك تقدم قروضًا للشباب

فرحة وإنجاز.. بطل كأس العالم للجمباز لـ"الوطن": لم يحققها مصري قبلي

فرحة وإنجاز.. بطل كأس العالم للجمباز لـ"الوطن": لم يحققها مصري قبلي

تفاصيل المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد

تفاصيل المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد

"جري معاها السباق".."عثمان" يدعم ابنته المولودة دون ذراعين: محستش بتعب

"جري معاها السباق".."عثمان" يدعم ابنته المولودة دون ذراعين: محستش بتعب

بالتفاصيل.. "الإسكان" تطرح محلات وصيدليات للبيع بمدينة العبور الجديدة

بالتفاصيل.. "الإسكان" تطرح محلات وصيدليات للبيع بمدينة العبور الجديدة

"حرب فوتوشوب".. نصر أكتوبر في زمن السوشيال ميديا: مين بيحدف قنبلة ناو؟

"حرب فوتوشوب".. نصر أكتوبر في زمن السوشيال ميديا: مين بيحدف قنبلة ناو؟

الأكثر قراءة

عاجل