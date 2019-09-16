قال الإعلامي عمرو أديب، إن الهجوم على منشآت "أرامكو" في المملكة العربية السعودية لن يمر مرور الكرام.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن الساعات المقبلة من الوارد جدا أن يحدث شيء كبير ضد إيران سواء عن طريق تحرك عسكري أو عقوبات اقتصادية كبيرة.

وتابع أن التحرك ربما يكون ضدها بشكل مباشر أو ضد حلفائها في المنطقة، "محدش فاهم حاجة، لكن الوضع خطر، نتحدث عن أعلى سعر لبرميل النفط منذ عام 1991، وحقق برميل النفط 20% زيادة"، مؤكدا أن هذا الارتفاع كارثة على الاقتصاد العالمي خاصة للدول التي تستورد النفط.

وتساءل: "ماذا سيحدث؟ لا أحد يعلم ما الخطوة التالية، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام"، مشيرا إلى أن هناك ترددا أمريكيا واضحا، "لم أجد الإدارة الأمريكية واضحة، وطبعا فيه اتصالات هاتفية وتصريحات إنهم هيشوفوا هيعملوا إيه وإن البترول الأمريكي موجود وهما مش محتاجين بترول من المنطقة".

وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخزية، و"المفروض بعد شوية المملكة تاخد إجراء وتشوف الضربة واستيعابها ومعالجتها".

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح تصريحا وصفه أديب بـ"الحقير": "أردوغان قال فيها إيه أما المنشآت تنضرب مهما اللي ابتدوا في اليمن، مينضربوا عادي جدا يعني، أظن الناس بقى اللي بتتكلم عن تركيا وعلاقتها الإسلامية وحبنا للسياحة التركية والمسسلسلات التركية لازم تنتهي، حتى القطريين مشمتوش هذه الشماتة".

وأشار إلى أن الرد على هذا الهجوم لن يحدث خلال أيام بل ساعات، "أسواق المال العالمية وأسواق النفط في حالة عصبية واضطراب والكلام إنه مكنش فيه طائرات مسيرة لكن أسلحة أخرى".

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، أنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".