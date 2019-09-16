نفى مصدر أمني، صحة ما تردد حول إصابة عمال في مصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم التابعة لطامية فى الفيوم، نتيجة حدوت تسرب غاز.

وأشار المصدر إلى أن مركز شرطة طامية بالفيوم، تلقى بلاغا، اليوم، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نقل عدد من العاملين للمستشفى وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة.

وكشف الفحص، الذي جرى بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، عن عدم حدوث تسرب غاز، وأن حالات الاختناق ناتجة عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة، وبسؤال بعض مسؤولي المصنعين أيدوا ما سبق، وتعهدوا باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل مصنع منهما ومراعاة ذلك مستقبلاً، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.