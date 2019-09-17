قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى تدوينة من الإخواني الهارب أيمن نور، يرد فيها على تساؤلات أديب في حلقة أمس حول سعر الساعة الشخصية التي يرتديها ومن أين أتت، حيث قال أيمن نور "عندي ساعات كتير تقصد أنهي واحدة، ثم إني مش موظف عام".

ورد أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "سيبك من حتة الساعة، بتصرف على المحطة منين، ما تعلمونا بقى الشفافية يا جماعة، قولي بتجيب الفلوس منين، أنا عارف، وممكن أقولك الساعة اللي إنت لابسها بكام ومين اللي جبهالك وبعتهالك عن طريق مين كمان".

وتابع: "كلنا عارفين إنت جبت فلوسك منين، وكنت بتبيع إيه للناس، وعارفين كمان إنك بعت الناس اللي عندك في الحزب، فاكر علاقتك بالإخوان ومرسي، لو حد كلمني أنا مش هسكت بعد كده، بس مش هرد على الفيس أو تويتر، أنا برد على الهواء قدام الشعب".